شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين «الأغذية العالمي» و«فنزويلا» لتزويد 185 ألف طفل بالطعام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال برنامج الأغذية العالمي ومسؤولون من فنزويلا، إنه تم التوصل لاتفاق لتقديم الغذاء لتلاميذ المدارس في البلاد التي تعاني أزمة إنسانية بسبب الانهيار الاقتصادي.

وفي بيان صدر أمس الاثنين، قال برنامج الأغذية إنه سيقدم إمدادات غذائية إلى 185 ألف طفل في البلاد هذا العام، ويهدف للتوسع في خططه لتشمل حوالي 1.5 مليون بحلول نهاية السنة الدراسية 2022-2023.

وزاد سوء التغذية بين أطفال فنزويلا بسبب انهيار الاقتصادي، فيما أوضح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي من قصر ميرافلوريس الرئاسي، في حضور المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي حاضرا أيضا "هذه هي الخطوة الأولى باتجاه سلسلة من المشروعات الطموح ستوفر الغذاء لكل شعب فنزويلا".