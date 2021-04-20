شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحركات أوروبا ضد الإخوان.. أبرزها حظر العديد من الجمعيات والمنظمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركات عديدة تقودها دول أوروبية لوقف وحظر أنشطة جماعة الإخوان المختلفة فى أوربا، بعدما أصبح تواجد هذه الجماعة يمثل خطورة كبيرة على هذه الدول، وهو ما أدى إلى انتشار الفكر المتطرف وكذلك تعدد الجرائم الإرهابية.

وقال تقرير لمؤسسة ماعت إن العديد من الدول الأوروبية بدأت فى اتخاذ إجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية وفى مقدمتها النمسا، التى شرعت فى تحجيم أنشطة الإخوان بعد تزايد العمليات الإرهابية.

ولفت التقرير، إن التحركات الأوربية ضد جماعة الإخوان سواء كانت معلنة أم لا، فإنها ساهمت فى إغلاق العديد من الجمعيات التى تديرها الجماعة الإرهابية فى أوروبا، وتتخذ منها ستار لنشر الأفكار المتطرفة أو تمويل الأنشطة الإرهابية.