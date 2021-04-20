شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تستعد لعنف محتمل مع صدور حكم بحق الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة فيسبوك يوم الاثنين، إنها تستعد لعنف محتمل قبل صدور حكم في محاكمة الشرطي السابق ديريك شوفين، المتهم بقتل جورج فلويد.

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، أنها تستعد لتحديد وحذف دعوات من منصتيها لجلب أسلحة إلى مناطق في مدينة مينيابوليس الواقعة بولاية مينيسوتا التي تجري فيها المحاكمة، والتي اعتبرتها مؤقتا موقعا شديد الخطورة.

وأوضحت في بيان: "تعمل فرقنا على مدار الساعة للبحث عن تهديدات محتملة داخل وخارج فيسبوك وإنستجرام حتى نتمكن من حماية الاحتجاجات السلمية والحد من المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات مدنية أو عنف"، مشيرة إلى أنها ستتخذ "خطوات إضافية للحد من المعلومات المضللة".

وأنهى المحامون في محاكمة شوفين مرافعاتهم الختامية يوم الاثنين، وسلموا المحلفين قضية أثارت احتجاجات حاشدة ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة.