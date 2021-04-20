شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عرف قانون تنمية المشروعات الصغيرة "مشروعات ريادة الأعمال"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجديد، تعريفا لمشروعات ريادة الأعمال، بأنها المشروعات التى لم تمض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال، والتى تتضمن قدرا من الجدة أو الابتكار وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة.

كما وضع القانون تعريفا، لحاضنات الأعمال، بأنها شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.

ووفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فإن مسرعات الأعمال، هي: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة الأعمال والتى تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم ، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر منذ أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنسق لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظات لتفعيل القانون على أرض الواقع.