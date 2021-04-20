بالصور... ولادة قيصرية لمصابة كورونا داخل مستشفى الخارجة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نجح فريق طبي بمستشفى الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الإثنين، بقيادة الدكتور عصام عبد الحميد مدير عام المستشفى، في إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، والتي وضعت مولودها داخل المستشفى وحالة الأم والطفل بصحة جيدة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الإثنين، في تصريح خاص لمصراوي، إن عملية الولادة أجريت تحت إشراف فريق طبي متخصص في مكافحة العدوى وفريق طبي من استشاري النساء والتوليد والباطنية والاطفال، وأن الأم والطفل بصحة جيدة وعافية، مؤكدًا أن هذه أول حالة ولادة بالمستشفى لسيدة حالمة فيروس كورونا.

أضاف محروس، أنه جرى وضع الأم داخل غرفة عزل منفصلة، وتقديم الرعاية الطبية للطفل بإشراف طاقم طبي داخل حضانة الأطفال بالمستشفى، ويخضع للرعاية حالياً في إحدى الحضانات بالمستشفى للملاحظة فقط، مشيراً إلى أنه جرى تطهير غرفة العمليات قبل وبعد إجراء العملية، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ومدير عام مستشفى الخارجة، بكل الشكر والتقدير لجميع الطاقم الطبي بالمستشفى من تمريض وفنيين معمل وفنيي أشعة وإداريين وأفراد الأمن وعمال النظافة وكافة من يعمل بالمستشفى.