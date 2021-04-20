اليوم.. "مصر للطيران" تسير 46 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيِّر اليوم الثلاثاء رحلاتها إلى 46 وجهة دولية، تنقل على متنها نحو 4 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل 36 رحلة دولية إلى كل من (أنجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، دوالا، لندن، أبوجا، باريس، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، روما، موسكو، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، بودابست، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل)، و5 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و5 رحلات شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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