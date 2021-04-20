​رئيس دار الكتب عن اللائحة المالية الجديدة: "المشكلة أن الناس مستعجلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت الدكتورة نيفين محمد، رئيس الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق، أن تجمهر عدد من العاملين بالدار اليوم، جاء بسبب استعجالهم على الانتهاء من اللائحة المالية الجديدة التي تعدها الدار تمهيدًا لإقرارها من الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.

وقالت نيفين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جاءتني موافقة قانونية من رئيس الإدارة المركزية للجنة المالية في وزارة المالية، بتاريخ 30 مارس وصلني يوم 11 أبريل، يؤكد أنه تمت إحالة مشروع اللائحة إلى قطاع موازنة الهيئات لدراسته، وفي يوم 12 أبريل أي بعد وصول الخطاب بيوم واحد، أرسلت خطابًا جديدًا إلى قطاع موازنة الهيئات الخدمية لأتابع كل جديد، ولن يأتيني رد حتى الآن.

وأكملت: "المشكلة أن الناس مستعجلة، ولكن الأمور تسير في طريق سليم وقطعنا خطوات مهمة، وعلينا أن نستكملها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن مرافقي رئيس الهيئة في مناقشة موازنة الهيئة لم نتخذ بهم قرار حتى الآن".