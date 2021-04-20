مقتل 200 إرهابي بقصف جوي روسي في سوريا

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أعلن الجيش الروسي، الاثنين، مقتل نحو 200 إرهابيا في عملية قصف جوي نفذها في سوريا واستهدفت قاعدة تضم إرهابيين شمال شرق مدينة تدمر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر فيسبوك "بعد التحقق من مصادر عدة من موقع الأهداف الإرهابية، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات عدة دمرت خلالها مخبأين وقتلت 200".

وأضافت أن العملية دمرت "24 شاحنة بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة ونحو 500 كيلوغرام من الذخيرة ومكونات لصنع عبوات ناسفة".

لم يحدد البيان الصحافي تاريخ العملية.

وقال الجيش الروسي إن الهدف كان "قاعدة مموهة" تتدرب فيها "مجموعات إرهابية" لتنفيذ عمليات في سوريا وتصنيع متفجرات.

وأضاف أن "تشكيلات مسلحة غير شرعية" خططت لشن هجمات على مبان سورية عامة "من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية" المقررة في 26 مايو المقبل.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن الإرهابيين يتدربون في عدة معسكرات.