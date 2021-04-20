«الرئاسي الليبي» يمنع العسكريين من الظهور الإعلامي

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

قرّر رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، حظر العسكريين من الظهور الإعلامي والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي، ومنعهم من السفر إلى الخارج إلا بإذن مسبق من القيادة العليا أو من قبل إدارة الاستخبارات العسكرية.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أنه تبين للقائد الأعلى للجيش عقد بعض الضباط لقاءات في الداخل والخارج أو الظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي من دون إذن، وهو ما يعتبر خروجاً عن المهام الأساسية للجيش الليبي، باعتباره جیش الوطن، وبعيداً عن أي صراعات مهما كانت.

وأوضح أن هذه الأفعال تعتبر من الأعمال المحظورة على العسكريين، ومعاقب عليها قانوناً، وفقاً القانون العقوبات العسكرية وقانون الخدمة بالجيش الليبي، كما أنها تؤثر على سلامة الدولة، وتمس بأمنها وسيادتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، وتعتبر انحرافاً لدور المؤسسة العسكرية، وخروجاً على مبادئ الديمقراطية المنشودة.

وأكدت أن على إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية متابعة تنفيذ القرار، بكل دقة، وإبلاغ المدعي العام العسكري عن أي مخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أمر المنفي بحظر كافة الضباط شاغلي المناصب القيادية، عن السفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القائد الأعلى مهما كانت دواعي السفر، وبالنسبة لمن عداهم من العسكريين تكون الموافقة من إدارة الاستخبارات العسكرية، وفقاً للإجراءات المعمول بها.

إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، أمس، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه في العملية السياسية.

وأكد المنفي، خلال لقائه مع فقيه، أهمية عودة مكتب المفوضية إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون. من جانبه، أكد فقيه دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على كافة المستويات، خصوصاً في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، مؤكداً دعم الاتحاد الأفريقي للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

وفي سياق منفصل، بحث المنفي مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، مؤكداً ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة من خلال خلق تنمية مكانية.

من جهتها، أكدت الوزيرة الإيطالية عمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيزهما، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل عددٍ من الاتفاقيات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا، والتطلع إلى تعاون مشترك في شتى المجالات.

إلى ذلك، ناقش مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة، أمس، في مدينة طبرق مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021 المقدمة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وسط اعتراض عددٍ كبير من النواب على المبلغ الذي رصدته الحكومة، والذي لا يتناسب مع مهام عمله المؤقت الذي ينتهي بإجراء الانتخابات ديسمبر المقبل.

وتصل ميزانية الحكومة المقترحة إلى 96 مليار دينار ليبي، لإنفاقها في قرابة 8 أشهر، الأمر الذي يراه البرلمان الليبي أنه سيؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلاد.

وتعاني ليبيا أزمات تتعلق بتأخر رواتب الموظفين ونقص السيولة في المصارف التجارية، ومشكلات في قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية.

بدوره، يقول عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة: إن الميزانية العامة المطروحة من الحكومة كبيرة جداً وموزعة على بنود مبهمة، من دون تحديد أوجه الصرف بشكل واضح ودقيق، ويخضع لمعايير عادلة أو شفافة أو ضرورية لحكومة يفترض أنه لم يتبقَّ من عمرها سوى ثمانية أشهر.

وأوضح أوحيدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أهمية ألا يتم إصدار قانون الميزانية بهذا الشكل إلا بعد الاقتناع ببرنامج تقدمه الحكومة تبين فيه احتياجاتها الفعلية وفق مهامها المحددة وبكل دقة وشفافية، وصولاً إلى الاستحقاقات القادمة في موعدها، موضحاً أن الموافقة من دون وجود برنامج محدد يعتبر مساهمة وامتداداً للفساد.

الدبيبة يبحث مع وفد جزائري التنسيق السياسي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في طرابلس، مع وفد جزائري رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية صبري أبوقادوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي نور الدين مقري، تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت حكومة الوحدة الليبية، في بيان: إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة، كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن ليبيا بصدد العمل على تفعيل الاتحاد المغاربي، والدعوة إلى عقد اجتماع لدول الاتحاد على مستوى وزراء الخارجية.

من جانبه، بحث الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة نجلاء المنقوش، تفعيل العمل المغاربي المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة إلى عزم الدولة الليبية اغتنام فرصة رئاسة ليبيا لاتحاد المغرب العربي، من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل اتحاد المغرب العربي بطريقة إيجابية، موضحة أن تفعيل العمل المغاربي المشترك يعتبر من أهم مرتكزات السياسة الخارجية للدولة الليبية.

إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء الحريقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، حالة القوة القاهرة على تصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة، بعد توقف عمليات الإنتاج.

وأضافت المؤسسة في بيان: «يأتي هذا الإعلان بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات، وهو ما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يومياً».