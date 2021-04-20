سوريا: تلقي أول طلبات الترشّح لرئاسة الجمهورية

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (أ ف ب)

بدأت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، أمس، تسلّم أول طلبات الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حسبما أفاد الإعلام الرسمي، غداة تحديد مجلس الشعب تاريخ 26 مايو موعداً للاستحقاق.

ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن رئاسة مجلس الشعب تبلغت من المحكمة الدستورية العليا تقدّم شخصين بطلب ترشحهما إلى منصب رئيس الجمهورية، حتى الآن.

والمرشحان غير معروفين على نطاق واسع في سوريا.

وبحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات حتى 28 من الشهر الحالي. ولم يعلن الأسد، البالغ 55 عاماً، حتى الآن ترشحه رسمياً.