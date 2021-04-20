عقوبات أوروبية جديدة على مسؤولين عسكريين بميانمار

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (أ ف ب)

فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وتكتلي شركات على صلة بالجيش، على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، حسبما أفاد مسؤولون أوروبيون.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بعد مؤتمر صحافي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «يواصل النظام العسكري مسيرته في العنف، ويأخذ البلاد إلى طريق مسدود، لهذا السبب نريد زيادة الضغط من أجل جلب الجيش إلى طاولة المفاوضات».

وتابع: «إضافة إلى إدراج الأفراد على القائمة السوداء، تؤثر الإجراءات أيضاً على تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية».