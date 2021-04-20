إصابة 5 بجروح خطيرة في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - لويزيانا (رويترز)

أفادت تقارير إعلامية، أمس، بأن 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار من سيارة على متجر خمور في شريفبورت بولاية لويزيانا الأميركية. وقال تقرير تلفزيوني: إن السلطات وصفت الإصابات بأنها تهدد الحياة، وإن الشرطة تبحث عن سيارة فورد بيضاء. ويأتي هذا الحادث وسط جدل جديد بشأن السيطرة على الأسلحة بالولايات المتحدة نجم عن حادث وقع الأسبوع الماضي قتل فيه مسلح ثمانية، وأصاب آخرين في منشأة تابعة لشركة «فيديكس» في إنديانابوليس قبل أن ينتحر. وقال التقرير: إن أربعة أشخاص كانوا خارج المتجر، بينما كان شخص واحد داخل المتجر عندما وقع إطلاق النار في حادث شريفبورت.