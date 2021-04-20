عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون يحذر من تعزيزات روسية قرب أوكرانيا: أكبر من 2014

الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الاثنين، إن التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا أكبر مما كانت عليه في 2014.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي: "بالتأكيد أكبر مما كانت عليه في 2014"، لكنه امتنع عن ذكر رقم محدد.

وأضاف، لم يتضح بعد إن كانت تحركات القوات لأغراض تدريبية، أم لشيء آخر.

وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود عند حدود هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وانتقدت كييف والدول الغربية في الأيام الأخيرة موسكو لإرسالها قوات إلى الحدود الأوكرانية والقرم، شبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا، في وقت تدور مواجهات مسلحة دامية مع الانفصاليين الموالين لروسيا بشكل شبه يومي.

والجمعة الماضية، دعا زعماء ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، روسيا إلى سحب قواتها المنتشرة على حدود أوكرانيا.

وحضّ القادة، بعد محادثات عقدوها الجمعة، روسيا على سحب قواتها من منطقة الحدود الأوكرانية على وقع ارتفاع منسوب التوتر.

وطالب بايدن في وقت سابق، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"خفض التوترات" المتصاعدة مع أوكرانيا، لينضم بذلك إلى مجموعة دول غربية نددت بحشد موسكو قواتها عند الحدود الأوكرانية، الأمر الذي أثار حفيظة حلف شمال الأطلسي.