شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يحارب التجار ويفرض الجوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما اندلعت اشتباكات بين مشرفين حوثيين على خلفية تقاسم الجبايات والأموال، اتهمت الغرفة التجارية والصناعية واتحادها العام في صنعاء، مليشيا الانقلاب بابتزاز التجار وفرض أموال خارجة عن القانون رغم دفع الزكاة. وقالت الغرفة في بيان لها أمس (الإثنين)، إن الإجراءات التعسفية من الهيئة العامة للزكاة بحق القطاع الخاص والمتضمنة النزول بالأطقم المسلحة والأمن والمخابرات للمطالبة بتسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم رغم سداد ما عليهم، تسببت بضرر كبير ليس على التجار بل على الاقتصاد الوطني. وحذرت من أن ما حدث من حملات مداهمة وإغلاق للمحلات بقوة السلاح يسيء للبلاد ويطرد المستثمرين.

وقال تجار محليون، إن مجاميع المليشيا أغلقت مساء أمس الأول أسواق شميلة وباب اليمن وهائل وجمال بقوة السلاح، بعد أن طالبت التجار بتسليم بيانات أموالهم، وأكد التجار أن تلك الإجراءات هدفها الابتزاز والسرقة.

وعلمت "الخليج 365" أن المليشيا اعتقلت عددا من التجار الذين ينشطون في عمل الخير ومساعدة المحتاجين في رمضان وأودعتهم سجونها، مطالبة إياهم بالتوقف عن توزيع السلال الغذائية.