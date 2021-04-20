شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضر» يرشح بيربوك لخلافة ميركل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رشح حزب الخضر الألماني أمس (الإثنين) رئيسته أنالينا بيربوك لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل، كأول مرشحة يسميها الخضر على الإطلاق لهذا المنصب. وقالت بيربوك (40 عاما): «نبدأ اليوم فصلا جديدا لحزبنا، وإذا نجحنا لبلدنا»، مضيفة: «أنا أمثل التجديد بينما يمثل آخرون استمرار الوضع الراهن»، مؤكدة أن التغير المناخي أكبر مهمة بالنسبة لجيلها.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب الخضر يحل بالمرتبة الثانية بعد المحافظين الذين تنتمي إليهم المستشارة ميركل، مؤكدة أنه بات لدى الخضر فرصة للمنافسة على منصب المستشارية.

وازدادت شعبية المحامية بيربوك، وهي أم لطفلين في الشهور الأخيرة، واستخدمت تركيز الإعلام على وباء كورونا لانتقاد الحكومة لعدم منحها أولوية للأطفال خلال الأزمة، بينما قدمت مقترحاتها في هذا الشأن.