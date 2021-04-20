محمد الفلاح - مدبولي يزور ليبيا الثلاثاء.. بحث التعاون بين مصر وليبيا

الثلاثاء 20 أبريل 2021

يجري رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، زيارة إلى طرابلس الليبية لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.



وأعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، الإثنين، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يصل إلى طرابلس الثلاثاء في زيارة رسمية على رأس وفد مصر رفيع المستوى.

ويناقش رئيس الوزراء المصري مع نظيره الليبي التعاون الاقتصادي والسياسي وعودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، وفق حمودة.

والشهر الماضي، بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وبحث الطرفان "تطورات الوضع في الساحة الليبية، والأوضاع الإقليمية".

وشدد السيسي آنذاك على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في جميع المجالات وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأكد الرئيس المصري ثبات موقف بلاده الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وشدد على أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية بهدف تحقيق أولوليات الأمن والاستقرار.

وسعت مصر منذ بداية الأزمة الليبية إلى الدفع بجارتها الغربية إلى مسار التسوية السياسية، باستضافة الفرقاء الليبيين على مائدة الحوار.

وأصدرت مصر "إعلان القاهرة" في يونيو/حزيران الماضي، الذي رسم خطوطًا عريضة للحل في ليبيا، كان منح السلطات الانتقالية الثقة أحد فصولها.