عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية باكستان ويبحثان العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، اليوم الإثنين، شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية.

وتبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبحثا العلاقات الإماراتية– الباكستانية، وسبل تعزيزها وتنمية وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة ومنها التجارية والصحية والاقتصادية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية وتستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة والاحترام المتبادل.

وأشار إلى الحرص على تنمية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.





وتناول الجانبان التعاون بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد- 19" إضافة إلى سبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لمعالجة آثار الجائحة وضمان توفير لقاحات المرض إلى كافة الدول.

واستعرض الجانبان مشاركة جمهورية باكستان الإسلامية بمعرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات ويفتتح أعماله شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتقدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى شاه محمود قريشي بمناسبة إنجاز جناح باكستان في إكسبو 2020 دبي، معربا عن تطلعه لمشاركة باكستانية بارزة في هذا المعرض العالمي.