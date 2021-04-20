ديبي يفوز برئاسة تشاد للمرة السادسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز الرئيس إدريس ديبي بولاية رئاسية سادسة بعد حصوله على 79,32% من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل/ نيسان.

وقالت اللجنة الانتخابية، الإثنين، إن نسبة المشاركة بلغت 64,81 %، وفاز الرئيس المنتهية ولايته من الدورة الأولى.



وحل رئيس الوزراء السابق البير باهيمي باداكيه في المرتبة الثانية مع 10,32%، وأتت المرأة الأولى التي تترشح إلى الانتخابات الرئاسية في تاريخ تشاد في المرتبة الثالثة بحصولها على 3,16% من الأصوات.

وترشح تسعة أشخاص رسميا لمواجهة ديبي، إلا أن ثلاثة منهم انسحبوا ودعوا لمقاطعة الاقتراع، إلا أن المحكمة العليا أبقت على أسمائهم على بطاقات الاقتراع.





وكانت إعادة انتخاب ديبي متوقعة بشكل واسع، فيما لم يقبل التشاديون بحماسة على الانتخابات في 11 أبريل/ نيسان، لأن المرشحين الستة لا ثقل سياسيا لهم، إذ إن السلطة أزاحت عن السباق بموجب القانون أو العنف أو الترهيب الشخصيات البارزة القليلة في المعارضة المنقسمة جدا.

ويعد إدريس ديبي أحد أطول الزعماء حكما في أفريقيا، وهو حليف للقوى الغربية في القتال ضد الإرهاب في غرب ووسط القارة.





وشابت الفترة السابقة أعمال عنف وحملة صارمة شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين، والمرشحين الآخرين الذين ألمحوا إلى أن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.