شكرا لقرائتكم خبر عن «الأونروا» تطلق منصة تعليمية رقمية لنحو 540 ألف فلسطيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أمس الاثنين، أنها أطلقت منصة تعليمية رقمية لنحو 540 ألف طالب فلسطيني من أبناء اللاجئين؛ من أجل ضمان انتظام تعليمهم رغم جائحة «كوفيد-19» أو النزاعات المسلحة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن «المنصة التعليمية الجديدة تم تصميمها لتسهيل تعليم ما يقرب من 540 ألف فتاة وصبي من اللاجئين الذين يدرسون في 711 مدرسة تابعة لها في الشرق الأوسط». وأضافت أن «في حالات الطوارئ، مثل جائحة «كوفيد-19» أو فترات النزاع المسلح، فإن أطفال لاجئي فلسطين غالباً ما يكونون غير قادرين جسدياً على الوصول إلى مدارسهم، مما يعرضهم لخطر انقطاع تعليمهم». ولهذا السبب، أنشأت المنظمة هذه المنصة التعليمية الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية للطلاب من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية في الأردن وسوريا ولبنان وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة. (ا ف ب)