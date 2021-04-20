شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبدأ تجارب سريرية للقاح ضد «كوفيد ـ 19» يمكن استنشاقه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شرعت الصين في تجربة لقاح ضد كوفيد 19 يتم تعاطيه عبر الاستنشاق، وتعاقدت مع روسيا على إنتاج لقاح «سبوتنيك في» الروسي في الأراضي الصينية،في وقت أعلنت النمسا، شراء اللقاح الروسي كأول دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه تعاقد مع شركة أمريكية للحصول على المزيد من إمدادات اللقاحات،في وقت تلقت الأرجنتين أكثر من 800 ألف جرعة لقاح عبر آلية «كوفاكس».

لقاح صيني بالاستنشاق

بدأت شركة «كانسينو بيولوجيكس» الصينية التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 عن طريق الاستنشاق، حسبما أفاد الرئيس التنفيذي يوكسيفن يو لشبكة «سي إن بي سي». وقال يو: «إن اللقاح المستنشق يمكن أن يكون أكثر فعالية من اللقاح المحقون بالنظر إلى أن الفيروس التاجي يدخل جسم الإنسان عبر الممرات الهوائية».

وأضاف: «إذا فشلت طبقة الحماية هذه وانتقل الفيروس أعمق داخل الجسم، فلا يزال بإمكان أجزاء أخرى من الجهاز المناعي محاربة الفيروس، لذلك أضفت المزيد من الطبقات عن طريق الغشاء المخاطي».

وأوضح يو في حديثه في منتدى بواو لآسيا في مقاطعة هاينان الصينية، أن اللقاح المستنشق يمكن نظرياً أن يوفر حماية إضافية عن طريق تنشيط الأجسام المضادة أو الخلايا التائية (مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم وهي تلعب دوراً أساسياً في المناعة الخلوية) في الممرات الهوائية.

وتقوم الشركة بتطوير لقاح الاستنشاق بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية.

إنتاج لقاح روسي في الصين

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أنه توصل إلى اتفاق مع إحدى أكبر شركات الأدوية في الصين، لبدء إنتاج لقاح «سبوتنيك في» الروسي ضد فيروس كورونا في هذا البلد.

وأكد الصندوق في بيان أمس الاثنين، أن الاتفاق المبرم بينه وشركة Hualan Biological «هولان بايولوجيكال باكتيرن» يقضي بإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي في الصين سنوياً. وأشار إلى أن هذه الكميات تكفي لتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بأول لقاح ضد كورونا تم تسجيله على مستوى العالم، لافتاً إلى سعي الجانبين الروسي والصيني نحو إقامة تعاون طويل الأمد بهذا الصدد.

وتم تسجيل «سبوتنيك في» حتى اليوم في 60 دولة في مختلف أنحاء العالم، يزيد إجمالي عدد سكانها عن ثلاثة مليارات شخص. وتصل فعالية اللقاح الروسي إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة «لانسيت» الطبية الشهيرة أوائل فبراير، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

النمسا تشتري «سبوتنيك في»

أعلن مستشار النمسا، سيباستيان كورتس، أمس، أن حكومة بلاده وافقت على شراء لقاح «سبوتنيك في» الروسي، لاستخدامه، بعد أن يتم تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وقال كورتس: «لقد اتفقنا على شراء مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في، الذي يتم استخدامه بالفعل في أكثر من 50 دولة. ونتطلع إلى التسجيل السريع للقاح من قبل المنظم الأوروبي، لأن كل لقاح إضافي سيساعدنا على إنقاذ الأرواح، وإنقاذ الوظائف، وعودة الحياة إلى طبيعتها».

استئناف جي أند جي

توقع المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي أن يعاد استخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا الذي علّق في الولايات المتحدة في وقت قريب مع احتمال أن يكون مصحوباً «بقيود». وقال فاوتشي لمحطة «إيه بي سي»، «لا أعتقد أن التوقف سيستمر بعد يوم الجمعة المقبل. من المرجح أن نتخذ قراراً» بحلول ذلك، مشيراً إلى لجنة الخبراء التي من المتوقع أن تجتمع قريباً لتقويم الروابط المحتملة بين اللقاح وحالات التجلط الدموي الخطرة.

وأضاف «أعتقد أن (التلقيح) سيستأنف، ربما مع قيود (...) قد تكون متعلقة بالسن أو الجنس أو قد يكون اللقاح مصحوباً بتحذير».

لقاحات إلى الأرجنتين

أعلنت الحكومة الأرجنتينيّة أنّها تسلّمت 864 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا من هولندا أول أمس الأحد، في إطار نظام كوفاكس والاتّفاق المبرم مع منظّمة الصحّة العالميّة. وحصلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبيّة على ما مجموعه 9 ملايين جرعة عبر نظام كوفاكس، وكانت قد تلقّت 218 ألف جرعة في مارس بموجب هذا النظام. واللقاح الأكثر توزيعاً في إطار هذا النظام هو لقاح أسترازينيكا-أكسفورد.(وكالات)