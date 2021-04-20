شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية أوروبية للتعاون مع منطقتي الهندي والهادئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس على النتائج المتعلقة باستراتيجية الاتحاد للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما اعتمد أجندة جديدة، لتعزيز شراكته الاستراتيجية مع دول الجوار الجنوبي.

المساهمة في الأمن والاستقرار

وقال بيان للمجلس الأوربي إن الهدف من استراتيجية التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ،هو المساهمة في الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار والتنمية المستدامة، في وقت تتزايد فيه التحديات والتوترات في المنطقة.

وشدد البيان على إن التزام الاتحاد المتجدد بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة تمتد من الساحل الشرقي لإفريقيا إلى دول جزر المحيط الهادئ، سيكون له تركيز طويل الأجل وسيعتمد على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف أن الديناميكيات الحالية في المنطقة أدت إلى ظهور منافسة جيوسياسية، نتج عنها زيادة التوترات في التجارة وسلاسل التوريد وكذلك في المجالات التكنولوجية والسياسية والأمنية. كما يتم الطعن في حقوق الإنسان..و تهدد هذه التطورات بشكل متزايد استقرار وأمن المنطقة وخارجها، ما يؤثر بشكل مباشر في مصالح الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي وشركاءه سيتطلعون إلى تعزيز نظام دولي قائم على القواعد، وتكافؤ الفرص، فضلاً عن بيئة مفتوحة وعادلة للتجارة والاستثمار، والمعاملة بالمثل، وتعزيز المرونة، ومعالجة تغير المناخ، ودعم التواصل مع الاتحاد الأوروبي.

كما سيواصل الاتحاد الأوروبي تطوير الشراكات في مجالات الأمن والدفاع، بما في ذلك معالجة الأمن البحري، والأنشطة السيبرانية الخبيثة،والإرهاب، والجريمة المنظمة.غير أن التكتل يشدد على أن استراتيجيته لا تستهدف مناهضة بكين.

الجوار الجنوبي

كما وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على توصيات تؤكد عزم الاتحاد على تجديد وتعزيز شراكته الاستراتيجية مع دول الجوار الجنوبي للاستفادة من الفرص المشتركة للمنطقة ولصالح شعوبها.

وأكد المجلس الأوربي أن تحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي المستدام على المدى الطويل وخلق فرص العمل في الجوار الجنوبي تعتبر أولوية مشتركة رئيسية وحجر زاوية مبتكر لجدول الأعمال الجديد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط حيث، يمكن تحويل التحديات المناخية والبيئية، والتحول الرقمي، إلى فرص رئيسية للتنمية المستدامة، والمساهمة في انتقال أخضر عادل وشامل.

التوتر على حدود أوكرانيا

و ندّد الاتحاد الأوروبي بتصاعد التوتر مع روسيا،معتبراً أن الوضع «خطير جداً» على الحدود مع أوكرانيا.وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن: «العلاقات مع روسيا لا تتحسن. على العكس، يتصاعد التوتر في مختلف المجالات». وأشار إلى تبادل موسكو وبراغ طرد دبلوماسيين والوضع الصحي «المقلق جداً» للمعارض الكسندر نافالني المريض والمضرب عن الطعام في سجنه.

وقال مسؤول أوروبي كبير «لا يزال النزاع احتمالاً مطروحاً مع نشر روسيا قوات بهذا الشكل. لا يمكن استبعاد خطر اندلاع نزاع عن طريق الخطأ».