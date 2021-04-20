شكرا لقرائتكم خبر عن إقبـال كبيـر على بـرامـج التطعيـم في دبـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شهدت برامج التطعيم التي تنفذها هيئة الصحة في دبي خلال الشهر رمضان المبارك إقبالاً كبيراً في مختلف مراكز الهيئة المعتمدة.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عدداً من الصور التي تجسد الإقبال الكبير على برامج التطعيم في الإمارة خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال المكتب عبر «تويتر» أمس: «إقبال كبير على برامج التطعيم التي تنفذها هيئة الصحة في دبي خلال الشهر الفضيل عبر مختلف مراكزها المعتمدة».