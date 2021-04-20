شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف دبي» تدعم علاج مرضى السرطان بمليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قدمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي دعماً مالياً بقيمة مليون درهم إلى هيئة الصحة في دبي؛ لعلاج المصابين بأمراض السرطان وحالات القصور الكلوي من غير القادرين على دفع تكاليف العلاج.

وسلم علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر شيك الدعم إلى عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، بمقر الهيئة بحضور خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف إلى جانب عدد من الإداريين من الطرفين.

وبحثت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر وهيئة الصحة في دبي، خلال اللقاء، سبل التعاون؛ لدعم المشروعات الوقفية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصحي، وتوفير الاحتياجات الصحية للحالات المرضية ذات الأولوية؛ بهدف ضمان الصحة والسلامة لجميع فئات المجتمع.