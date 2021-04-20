شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الإسلامي» يُطلق «ميرك عند باب بيتك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلق مصرف الشارقة الإسلامي، مبادرته المجتمعية الرمضانية «ميرك عند باب بيتك» للعام الثاني على التوالي والتي تتضمن توزيع 4000 سلة غذائية على الأسر المتعففة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، وذلك ضمن جهوده لتعزيز قيم التكافل والتلاحم بين فئات المجتمع كافة.

وقال حسن البلغوني، مدير الاتصال المؤسسي بالمصرف:«تأتي مبادرة «ميرك عند باب بيتك» في إطار سعي مصرف الشارقة الإسلامي لمواءمة عملياته ومبادراته المجتمعية مع المستجدات التي فرضتها الظروف الاستثنائية الراهنة بما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ يحرص المصرف سنوياً منذ 16 عاماً على تنظيم برامج خيرية مكثفة خلال شهر رمضان، الأمر الذي كان يتم من خلال خيم رمضانية قدمت الآلاف من وجبات الإفطار للصائمين على مدى أيام الشهر الكريم».

وبدأت مؤخراً عمليات توزيع المير الرمضاني بالتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية لتشمل كافة أنحاء مدينة الشارقة، بالإضافة إلى مناطق عجمان وأم القيوين والمنطقة الشرقية، والذي تم في ظل اتّباع أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الصحية الموصى بها من قبل الجهات الصحية لمكافحة فيروس«كوفيد 19» في كافة مراحل تجميع المواد الغذائية وتعبئتها وشحنها وتوزيعها.

كما قام المصرف بالتنسيق مع نادي الثقة للمعاقين بالشارقة بالتكفل بتدشين مبادرة صناديق المير الرمضان ل 170 من أسر الأشخاص من ذوي الإعاقة المسجلين بالنادي.

وضمن مبادرات المصرف الرمضانية وفَّر المصرف بالتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية وجبات إفطار يومية ل 500 من طلاب وطالبات جامعة الشارقة، بالإضافة إلى 350 وجبة إفطار يومية لعمال تنظيف المساجد، بالإضافة إلى 200 وجبة إفطار يومية لعمال قرية الشحن، وذلك طوال أيام الشهر الفضيل.