شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة زكاة المال عبر تطبيق «دبي الآن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي -”الخليج 365”

بهدف توفير خدمات شاملة لمستخدمي التطبيق الشامل للخدمات الحكومية «دبي الآن»، تغطي جميع جوانب حياتهم اليومية، وبالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، أطلقت دبي الذكية بالتعاون مع صندوق الزكاة في الإمارات خدمات دفع الزكاة بأسلوب آمن وموثوق، يوفر الوقت والجهد ويقدم تجربة مبتكرة للمتعاملين.

وتتيح الخدمات الجديدة أداء زكاة المال مع إمكانية حساب قيمة الزكاة المستحقة وفق الشريعة الإسلامية، كما تمكّن المتعاملين من أداء الزكاة بشكل كامل أو أداء جزء منها.

وأكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أن منصة «دبي الآن» أصبحت البوابة المبتكرة والأكثر سهولة للمستخدمين للقيام بجميع مهامهم ومعاملاتهم اليومية.

وأشاد أمين عام صندوق الزكاة عبدالله بن عقيدة المهيري بهذه المبادرة المشتركة مع دبي الذكية والتي أسفر عنها إطلاق الصندوق خدمة دفع الزكاة عبر تطبيق «دبي الآن».