شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الخيرية» توزع طروداً غذائية في إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وزعت جمعية الشارقة الخيرية طرود مواد غذائية على الأسر المتعففة في كل من السودان وبوركينافسو بواقع 4600 مستفيد، ضمن مشروع إفطار صائم بالتنسيق مع سفارات الدولة وتنفيذه من خلال مكاتب الجمعية.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات في الجمعية، إن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها الرمضانية في الشهر المبارك من خلال توزيع طرود المواد الغذائية للأسر المستحقة، مشيراً إلى أن مكتب الجمعية في السودان حدد نحو 100 طرد غذائي لتوزيعها على 2600 مستفيد من المكفوفين في الخرطوم.

ولفت إلى أن إدارة المشاريع الخارجية تواصل تنفيذ مشروع الإفطار كذلك في جمهورية بوركينافاسو بتوزيع السلة الغذائية على ما يقارب 2000 مستفيد.

وأوضح الزري أن الجهات المنفذة لمشاريع جمعية الشارقة الخيرية في البوسنة تقوم بتوزيع الوجبات الجاهزة على الأسر في البيوت، مشيداً بالدعم الذي يقدمه أهل الإحسان للجمعية بجميع مبادراتها خاصة مشاريع الحملة الرمضانية.