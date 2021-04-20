وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: 150 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا

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بروكسل: قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين إن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

وأضاف بوريل للصحافيين بعد محادثات ضمت وزير الخارجية الأوكراني "إنه أكبر انتشار عسكري روسي على الحدود الأوكرانية على الإطلاق" رافضا الإفصاح عن مصدر المعلومات.

وحذّر من أن "خطر حدوث مزيد من التصعيد واضح".

وتصاعد التوتر بسبب حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية حيث أدى تصاعد الاشتباكات مع الانفصاليين المدعومين من موسكو إلى تأجيج المخاوف من عودة القتال على نطاق واسع في أوكرانيا.

وتضغط أوكرانيا على الغرب للحصول على مزيد من الدعم الملموس فيما تسعى إلى ردع أي عدوان جديد من موسكو.

وضغط وزير خارجية كييف دميترو كوليبا على الاتحاد الأوروبي لإعداد "مجموعة جديدة من العقوبات" ضد روسيا خلال محادثاته مع نظرائه الأوروبيين الذين اجتمعوا الاثنين في بروكسل.

لكن بوريل قال إنه لا توجد حاليا عقوبات مقترحة أو قيد الدراسة ضد روسيا.

وجاء تعزيز القوات الروسية على الحدود الأوكرانية فيما اندلعت اشتباكات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من موسكو في الشرق في الأسابيع الأخيرة ما تسبب في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وأعلن الجيش الأوكراني الإثنين مقتل جندي في صفوفه وإصابة آخر.

وتحارب كييف الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ العام 2014 بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

ومن المقرر عقد محادثات بين مستشاري رؤساء دول أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا التي تتفاوض بشأن الصراع منذ العام 2015، في وقت لاحق الاثنين في كييف.