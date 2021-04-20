حزب ميركل يدعم ترشيح أرمين لاشيت لمنصب المستشار الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أبدى المجلس الوطني لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، دعمه لترشيح رئيس الحزب أرمين لاشيت لمنصب المستشار في الانتخابات الاتحادية الألمانية عن التكتل المحافظ.

وقال متحدث باسم الحزب إن 31 من أعضاء المجلس دعموا لاشيت وصوت تسعة لصالح منافسه ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. وامتنع ستة أعضاء عن التصويت فى وقت متأخر من يوم الاثنين بعد اكثر من ست ساعات من المداولات .

وعادة ما تختار كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي مرشحا واحدا لقيادتهم إلى الانتخابات.

وبعد أيام من الجمود ، قال زودر أمس الاثنين ان الامر متروك للاتحاد المسيحي الديمقراطى الأكبر بكثير لاتخاذ قرار حول الطريق إلى الأمام .​