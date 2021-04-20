خطيب مسجد كفرالزيات عن واقعة القمامة: مجلدات فارغة وليست مصاحف

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قال الشيخ محمود فرج أحمد، إمام وخطيب مسجد الشبكة بمدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إن ما حدث خطأ غير مقصود من عامل المسجد، مؤكدًا أن ما عثر عليه عبارة عن مجلدات مصاحف فارغة لا تحوي آيات قرآنية، نافيا ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة إلقاء المصحاف بالقمامة.

أضاف إمام المسجد أن عامل المسجد قام ظهر اليوم بتنظيف المسجد ومخزن مهمل تابع للمسجد داخله متعلقات وسجاد وملابس قديمة وأشياء ليست لها قيمة، وشكارة مغلقة داخلها أوراق مهلهلة عبارة عن عدد من المجلدات الدينية، مشيرًا إلى اعتقاد العامل أنها كتب دراسية قديمة فقرر التخلص منها بنقلها إلى مكب قمامة مجاور للمسجد.

وأوضح أنه عقب ترك الشكارة في مكب القمامة، إلى جانب أشياء أخرى، جاء أحد نباشي القمامة وفتحها واستخرج منها أوراقًا مهلهة وعدد 3 مجلدات دينية وتركها في القمامة ما أثار حفيظة واستياء المواطنين ظنًا منهم أنها آيات قرآنية ومصاحف.

وتساءل إمام مسجد الشبكة بمدينة كفر الزيات كيف يعقل أن يقوم شخص مسلم متدين غيور على دينه بإلقاء آيات الله تعالى في القمامة، مشيرًا إلى أن من قام بتصوير المجلدات الدينية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي هدفه الشَو الاعلامي وأنه كان من الواجب الأخلاقي جمعها وتنبيه إدارة المسجد بدلاً من القيام بتصوريها.​