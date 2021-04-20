الجيش الروسي يعلن مصرع 200 شخص شمال سوريا في عملية قصف جوي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين 19 أبريل/نيسان 2021، في بيان على فيسبوك، مقتل "نحو 200 مقاتل" في عملية قصف جوي نفذتها قواتها الجوية بسوريا، واستهدفت قاعدة تضم ما وصفتهم بـ"الإرهابيين" شمال شرقي مدينة تدمر، وذلك وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



الوزارة الروسية قالت في البيان نفسه: "بعد التحقق من مصادر عدة، من موقع الأهداف الإرهابية، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات عدة دمرت خلالها مخبأين وقتلت 200 مقاتل".



لكن لم يحدد البيان الصحفي الجماعة الإرهابية المستهدفة ولا تاريخ العملية.



كما أضافت أن العملية دمرت "24 شاحنة بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة ونحو 500 كيلوغرام من الذخيرة ومكونات لصنع عبوات ناسفة".



وأكدت أن "الإرهابيين" يتدربون في عدة معسكرات بمناطق لا يسيطر عليها النظام السوري "وضمن ذلك منطقة التنف الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية".



الجيش الروسي ذكر أن الهدف كان "قاعدة مموهة" تتدرب فيها "مجموعات إرهابية" لتنفيذ عمليات في سوريا وتصنيع متفجرات.



كما أضاف أن "تشكيلات مسلحة غير شرعية" خططت لشن هجمات على مبانٍ سورية عامة، "من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية" المقررة في 26 مايو/أيار.



المصدر: وكالات