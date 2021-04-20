إثيوبيا تدعو مصر والسودان للعودة إلى محادثات سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

دعت إثيوبيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الثاني والتشغيل السنوي لسد النهضة.

وفي بيان نشر على صفحة الخارجية الإثيوبية اليوم الإثنين، قال إن أديس أبابا وجهت رسالة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي أشار فيها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، إلى أن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي حظيت بالدعم الكامل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

واتهم المسؤول الإثيوبي مصر والسودان بأنهما لا تتفاوضان بحسن نية، على حد زعمه.

متابعا في اتهاماته أن البلدين اختارا “إفشال” المفاوضات و”تدويل” القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا.

وكانت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، قد اتهمت إثيوبيا، اليوم الإثنين، بالتعدي على أسس حسن الجوار عبر خططها للملء الثاني لسد النهضة.

أما في مصر، فأوضح وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمام مجلس الشيوخ، أن فشل مفاوضات سد النهضة بعد جولات دامت نحو 10 سنوات، سببه التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية التي تتبناها أديس أبابا.

وأشار الوزير المصري إلى أن القاهرة قدمت 15 سيناريو بشأن خطة ملء السد، بما يرضي الطرف الإثيوبي، ولا يتسبب في أضرار لدولتي المصب، لكن أديس أبابا أبدت تعنتا برفض جميع المقترحات.

وبدأوزير الخارجية المصري سامح شكري جولة في عدد من الدول الأفريقية لشرح آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة.