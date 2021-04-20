مع هبوط الدولار… أسعار النفط ترتفع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الاثنين، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، لكن المكاسب قيدتها مخاوف إزاء تأثير زيادة في الإصابات بفيروس كورونا على الطلب على الخام.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 28 سنتا، أو 0.4%، لتسجل عند التسوية 67.05 دولار للبرميل بعد صعودها 6% الأسبوع الماضي.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 25 سنتا، أو 0.40%، لتبلغ عند التسوية 63.38 دولار للبرميل، بعد أن أنهت الأسبوع الماضي على مكاسب بلغت 6.4%.

وجرى تداول الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى في 6 أسابيع أمام منافسيه من العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، في حين تراوحت عوائد سندات الخزانة القياسية قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع.

ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى، لكن قفزة في الإصابات بـ“كوفيد-19″ في الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، تقوض أجواء التفاؤل لتعافٍ عالمي متواصل في الطلب.

وأعلنت الهند زيادة غير مسبوقة في الإصابات اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يزيد قليلا على 15 مليون إصابة، وهو ثاني أعلى مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن أكثر من 31 مليون إصابة.

ويتوقع بنك ”جيه بي مورجان“ الآن أن أسعار النفط ستتجاوز حاجز 70 دولارا للبرميل بحلول مايو أيار مقارنة مع أيلول/سبتمبر في توقعاته السابقة، وأن تنهي العام عند حوالي 74 دولارا.