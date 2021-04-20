شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو «آسيان» لإيجاد حل سلمي لأزمة ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ‏إلى تعزيز الجهود من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في ميانمار.

وأكد غوتيريش خلال اجتماع مجلس الأمن أول أمس الأحد, أن تعاون الأمم المتحدة مع آسيان أمر حيوي، إذ يتطلب الوضع استجابة ‏دولية قوية ترتكز على جهد إقليمي موحد، حاثاً الجهات الفاعلة الإقليمية على تسخير نفوذها لمنع ‏المزيد من التدهور، وإيجاد طريقة سلمية للخروج من هذه الأزمة.‏