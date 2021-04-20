شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن صرف بدل التكنولوجيا لأعضاء النقابة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه لأسباب فنية تأخر تحويل قيمة البدل من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أنه تواصل مع وزارة المالية، وتم تحويل البدل اليوم الإثنين للمجلس الأعلى، والذي حوله للنقابة، ليكون في حسابها غدا الثلاثاء، وسيبدأ الصرف يوم الأربعاء.

وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، من قبل عن تواجد يومى لاثنين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بشكل يومي داخل مقر النقابة، للتواصل المباشر والسريع لأي أزمات، مضيفا أن هذا جزء من المسؤولية الجماعية، منهم يومين للنقيب.

ويذكر أن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، قرر خلال اجتماعه الذى يعقده الآن تشكيل لجنة للمرأة.

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قال إنه سيقوم بفتح حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة فتح التعيينات مرة أخرى بالمؤسسات الصحفية القومية، وفقا لقواعد محددة سيتم وضعها، ووفقا لجداول إعدادها وإرسالها للهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف ضياء رشوان فى تصريحات صحفية له، أنه سيكون هناك حوارا بناء أيضا مع الجهات الرسمية، لتسهيل عمل الصحفيين لتغطية كل الأحداث، مستطردا: "حق مندوبى الصحف فى الحصول على المعلومات بيسر".

وذكر ضياء رشوان نقيب الصحفيين: أرض نادي الصحفيين بالإسكندرية حق انتفاع، وتراكمت الديون علينا حتى بلغت 49.5 مليون جنيه، والنقابة قامت بدفع مليون و300 ألف جنيه فقط حتى الآن، ومحافظ الإسكندرية تلقى توجيهاً من مجلس الوزراء بتحفيض الديون للنقابات بنسبة 50٪؜، وتم تفعيل ذلك بالفعل، متابعا:" وبالتالي تم إنقاذ الأرض ومتبقي علينا 19 مليون جنيه، ولكن لابد أيضا من الاستفادة من هذه الأرض كمشروع نادي بحري للصحفيين مع ضخ عائد شهري لا يقل عن 200 ألف جنيه، لسداد حق الانتفاع على الأقل، وإلا أن يكون لا داعي من وجود الأرض بالأساس".