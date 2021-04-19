روسيا تنتج طائرة مسيرة حربية جديدة

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

تمكن الخبراء في شركة "كرونشتادت" الروسية من انتاج طائرة مسيرة حربية جديدة أطلقوا عليها اسم "سيريوس".



و نقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن مصدر صناعي عسكري روسي قوله إنه من المنتظر أن تنتهي "كرونشتادت" من صنع النموذج التجريبي في عام 2022 على أن تبدأ اختباره في العام نفسه".

و تتميز طائرة "سيريوس" بسرعتها التي تبلغ 180 كيلومترا في الساعة و طول جناحها الذي يبلغ 23 مترا و بامكانها الصعود إلى إرتفاع 7000 متر وتبقى في الجو لمدة 20 ساعة و تستطيع أن تحمل صواريخ تزن 100 كيلوغرام من فئة جو/ أرض، وقنابل يمكن أن يتراوح وزنها بين 50 و250 كيلوغراما ".