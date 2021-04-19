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المغرب يسجل 138 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

 أعلن المغرب اليوم تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد /كوفيد-19/ و290 حالة شفاء و7 حالات وفاة خلال الساعات الــ24 الماضية.

 

و ذكرت وزارة الصحة المغربية في نشرتها اليومية حول /كوفيد-19/ أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 505 آلاف و949 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 492 ألفا و100 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى8952 حالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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