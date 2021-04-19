المغرب يسجل 138 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

أعلن المغرب اليوم تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ و290 حالة شفاء و7 حالات وفاة خلال الساعات الــ24 الماضية.



و ذكرت وزارة الصحة المغربية في نشرتها اليومية حول /كوفيد-19/ أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 505 آلاف و949 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 492 ألفا و100 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى8952 حالة.