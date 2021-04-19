شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال.. استئناف الحياة العامة مع تراجع معدلات العدوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أسابيع من التعرض لهجمة شرسة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، عادت البرتغال اليوم الاثنين، رويدا رويدا إلى طبيعتها، إذ أخذت معدلات العدوى في الانخفاض الآن وسمح باستئناف الحياة العامة مرة أخرى.

واعتبارا من اليوم الاثنين، سمح للمطاعم والمقاهي بخدمة الرواد مرة أخرى، بما في ذلك الخدمة بالداخل - مع تطبيق الشروط. كما أعيد فتح مراكز التسوق الكبيرة والمسارح ودور السينما والمدارس الثانوية والجامعات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وقال الرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إن الاسترخاء الجديد "علامة على الأمل والثقة في المستقبل".