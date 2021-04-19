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باكستان تعتقل 5 إرهابيين من «طالبان»

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية خلية إرهابية مكونة من خمسة إرهابيين، ينتمون إلى حركة "طالبان باكستان" المحظورة، خلال عملية نُفذت في إقليم السند الجنوبي.

وأوضح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة إقليم السند عمر شاهد في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الإرهابيين المُعتقلين كانوا يخططون لشن هجوم على مركز تدريب للشرطة في مدينة كراتشي عاصمة الإقليم.

وأضاف أن قوات الأمن صادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات وسترات ناسفة وقنابل يدوية كانت في حوزتهم، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال نُفذت بالتعاون بين قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية وأجهزة المخابرات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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