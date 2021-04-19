شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعتقل 5 إرهابيين من «طالبان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية خلية إرهابية مكونة من خمسة إرهابيين، ينتمون إلى حركة "طالبان باكستان" المحظورة، خلال عملية نُفذت في إقليم السند الجنوبي.

وأوضح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة إقليم السند عمر شاهد في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الإرهابيين المُعتقلين كانوا يخططون لشن هجوم على مركز تدريب للشرطة في مدينة كراتشي عاصمة الإقليم.

وأضاف أن قوات الأمن صادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات وسترات ناسفة وقنابل يدوية كانت في حوزتهم، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال نُفذت بالتعاون بين قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية وأجهزة المخابرات.