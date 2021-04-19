شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توصي مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها بإعادة النظر في جميع ‏رحلات السفر إلى الخارج، إذ إن جائحة كوفيد 19 لا تزال تشكل مخاطر غير مسبوقة على ‏المسافرين.

وأوضح وزارة الخارجية الأمريكية في البيان أمس، أنه نظرًا لأن المسافرين يواجهون مخاطر مستمرة ‏بسبب جائحة كورونا، ستبدأ الوزارة في تحديث إرشادات السفر الخاصة بها هذا الأسبوع لتعكس ‏بشكل أفضل إشعارات السفر الصحية المستندة إلى العلم الخاص بمراكز السيطرة على ‏الأمراض والوقاية منها (‏CDC‏)، التي تحدد المشكلات الحالية التي تؤثر على صحة ‏المسافرين. ‏

وأشار البيان، إلى أن هذه التوصية لا تعني إعادة تقييم الوضع الصحي الحالي في بلد معين، ‏ولكنه يعكس تعديلًا في نظام استشارات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على ‏التقييمات الوبائية الحالية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.‏