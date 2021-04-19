شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توصي مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها بإعادة النظر في جميع رحلات السفر إلى الخارج، إذ إن جائحة كوفيد 19 لا تزال تشكل مخاطر غير مسبوقة على المسافرين.
وأوضح وزارة الخارجية الأمريكية في البيان أمس، أنه نظرًا لأن المسافرين يواجهون مخاطر مستمرة بسبب جائحة كورونا، ستبدأ الوزارة في تحديث إرشادات السفر الخاصة بها هذا الأسبوع لتعكس بشكل أفضل إشعارات السفر الصحية المستندة إلى العلم الخاص بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، التي تحدد المشكلات الحالية التي تؤثر على صحة المسافرين.
وأشار البيان، إلى أن هذه التوصية لا تعني إعادة تقييم الوضع الصحي الحالي في بلد معين، ولكنه يعكس تعديلًا في نظام استشارات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على التقييمات الوبائية الحالية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.