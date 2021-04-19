شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين: مستعدون لإرسال سفن حربية إلى بحر الصين الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الاثنين، إنه مستعد لإرسال سفنه الحربية إلى بحر الصين الجنوبي للمطالبة بحقوق بلاده في الموارد النفطية والمعدنية بالجزء المتنازع عليه في المنطقة الإستراتيجية.

وبعد شكوى بعض المنتقدين من أن دوتيرتي كان متساهلا برفضه الضغط على بكين لدفعها للالتزام بقرار تحكيم، قال الرئيس الفلبيني: "على الناس أن تطمئن من أنه سيؤكد حق البلاد في موارد بحر الصين الجنوبي كالنفط والمعادن".