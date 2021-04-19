الإصابات العالمية تتجاوز 140.76 مليون والوفيات 3 ملايين و150732

لندن ـ رويترز: أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 140.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و150732. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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