قتلى ونازحون جراء اشتباكات مسلحة وسط مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 40 شخصا مصرعهم وسط مالي خلال اشتباكات مسلحة بين إرهابيين وصيادين أدت أيضا إلى نزوح ألف من السكان.

وبحسب بيان من مكتب المحافظ في موبتي، الإثنين، فإن الاشتباكات التي وقعت في منطقتي سويي وفيمايي القرويتين،قبل أسبوع أسفرت عن "مقتل حوالى عشرين شخصا" من كل طرف.



وأوضح مكتب المحافظ، أنه "بدأ كل شيء من خلاف بين شقيقين أحدهما صياد والآخر تابع لجماعات إرهابية".

وقال مصدر أمني، إن الاشتباكات اندلعت بعدما قرر الصيادون "استعادة" كمية الأرز التي يفرضها الإرهابيون، وإعادتها إلى السكان.

وروى صديقي ديارا، الناطق باسم الصيادين التقليديين في ميجو، أنه "بدأت الاشتباكات الاثنين 12 أبريل/ نيسان حين أضرم الإرهابيون النار في قريتين قبل الهجوم على قرية ماريبوغو، ولقد فقدنا الكثير من الصيادين ونزح الناجون إلى قرى مجاورة".

ونشرت تعزيزات من الجيش المالي بحسب المحافظة.

ويشهد وسط مالي أعمال عنف كثيرة منذ العام 2015 وظهور جماعة إرهابية بزعامة أمادو كوفا المنتمي إلى شعب الفولاني وجند كثيرين من أفراد شعبه، والتحق بالتحالف الإرهابي الرئيسي في منطقة الساحل الإفريقي، والموالي لتنظيم القاعدة.