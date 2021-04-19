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إصابة ضابط أردني أثناء اشتباك على الحدود مع سوريا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب أحد ضباط قوات حرس الحدود الأردنية، أثناء إحباط المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الإثنين، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، قوله إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود وتم اخلائه إلى المدينة الطبية وحالته مستقرة".

وأضاف المصدر أنه أحد المتسللين قتل وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري، مشيرا أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش والمواد المخدرة الأخرى، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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