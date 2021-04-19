اعتقال مسؤولي "الزكاة والغنائم" بداعش وإصابة ضابط عراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب ضابط عراقي في هجوم شنه داعش على قرية في محافظة ديالى (شرق)، خلال تصدي القوات الأمنية للهجوم.

ووفقا لمصدر أمني فقد تعرضت قرية "الهيتاويين"، بناحية العظيم، شمالي محافظة ديالى، مساء اليوم الإثنين، لهجوم من قبل عناصر داعش أدى إلى إصابة ضابط وحرق 10 مضخات زراعية.

وأفاد المصدر، لـ"الخليج 365"، بأن "داعش شن هجوماً على قرية الهيتاويين بناحية العظيم شمالي ديالى تم صده من قبل الجيش والحشد العشائري"، مضيفا أن الهجوم أسفر عن إصابة ضابط من الجيش برتبة ملازم أول.

وأوضح المصدر، أن داعش قام خلال الهجوم ايضا بحرق نحو 10 مضخات زراعية ومحولات كهربائية في أطراف القرية، مشيرا أنه "تم طرد المهاجمين وفرض سيطرة القوات الأمنية من الجيش والحشد العشائري".

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين،أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الإطاحة بـ"أمين صندوق الزكاة"، ومسؤول "غنائم داعش"، غربي نينوى (شمال) بعد اجتيازهم الحدود قادمين من سوريا.

وذكرت الاستخبارات في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إنه "بعملية استخبارية نوعية واستباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية التي أشارت لوجود اثنين من الإرهابيين يسعيان لاجتياز الحدود قادمين من سوريا".

ولفت البيان إلى أنه "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ ولواء المشاة ٧١ من استدراج الإرهابيين لكمين محكم نصب لهم قرب مخفر جلبارات التابع لناحية ربيعة غربي نينوى وتلقي القبض عليهم".

وتابع البيان، أن "المعتقلين الاثنين هم من العناصر الارهابية الفاعلة في التنظيم الارهابي حيث شغل أحدهم منصب أمين صندوق الزكاة لقاطعي تلعفر والحضر، بينما شغل الثاني منصب مسؤول غنائم داعش، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وتتصاعد حدة هجمات تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي، باستهداف المدن والتعرض للقطعات الأمنية عبر عمليات متفرقة بين الحين والأخر.

وتطارد القوات العراقية وبمساندة طيران التحالف الدولي، فلول داعش في العراق عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي تسفر دائماً عن الإطاحة بقيادات وعناصر التنظيم.