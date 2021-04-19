الانتخابات وخفض التوتر.. مباحثات بين رئيس العراق وجوتيريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، مباحثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس تناولت الأوضاع في العراق والمنطقة.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة العراقية، الإثنين، اطلعت عليه ”الخليج 365”، فقد تم بحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون.

وتم خلال الاتصال التأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتجاوز الأزمات عبر الحوار، وضرورة تنسيق الجهود والعمل من أجل إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي.

واكد الرئيس العراقي للأمين العام للأمم المتحدة أن استقرار العراق وسيادته تُعد مرتكزاً وملتقى لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها.

كما جرى بحث الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث أكّد الرئيس برهم صالح، وفقا للبيان، على ضرورةَ العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم في نجاحِها، وضمان المشاركة الواسعة فيها والتعبير عن الإرادة الحرة للناخبين، وبما يضمن السيادةَ واحترام القرار المستقل للعراقيين".

بدوره، رحب الأمين العام أنطونيو جوتيرس، بالتطورات الإيجابية التي يشهدها البلد، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لجهود السلطات العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادته، ومساعدة العراق في مواجهة التحديات التي تواجه البلد في مكافحة الإرهاب، والتقليل من آثار جائحة كورونا.