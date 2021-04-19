تكدس الجثث بمشارح السودان يثير أزمة.. النيابة تكشف الخلل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت النيابة العامة السودانية، وجود خلل يتمثل في ضعف الطاقة الاستيعابية التي لا تتجاوز المائة في كل مشرحة من المشارح الأربعة بالخرطوم.

وأوضحت في بيان لها أنه وفقاً للتحريات التي أجرتها تزايدت أعداد جثث مجهولي الهويه، كما تجاوز الاستيعاب فى المشارح الـ400%.

وأشارت النيابة إلى أن مهمتها إصدار أوامر التشريح والدفن مع الإلتزام بالبرتكولات المعمول بها دولياً من خلال تحديد سبب الوفاة ورفع البصمة الوراثية، بجانب ترقيم الجثمان منذ خروجه ،حتى مواراته إلى لحظة التعرف عليه من ذويه.

وقالت إنها اخطرت الحكومة بالمشكلة ولم يتم حلها حتى أصبحت مهدداً بيئياً.

وأضافت أن لجنة المفقودين بالنيابة العامة أصدرت فى شهرى أغسطس/ىب وسبتمبر/ايلول العام الماضي أمرأً موجهاً لهيئة الطب العدلي بكافة مسمياته وأفرعه لإجراء التشريح اللازم ثم الدفن .

وتابعت أنه تم الإتفاق مع ولاية الخرطوم لتحديد مواقع الدفن لمجهولي الهوية أو حالات الاختفاء القسري، لكن الخلافات في الطب العدلي بولاية الخرطوم عرقلت تنفيذ الأوامر الصادرة.

وأدى تحلل الجثث، وفق شهود عيان تحدثوا لـ"الخليج 365"، إلى خروج السوائل خارج "الحاويات" المحفوظة فيها نظرا لطول المدة وضعف التيار الكهربائي المشغل لهذه المبردات، مما جعل الروائح الكريهة تغطي سماء منطقة جنوب الخرطوم في صورة منفرة للتردي البيئي.