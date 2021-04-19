"سيريوس".. مسيّرة روسية جديدة أكثر فتكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن الخبراء في شركة "كرونشتادت" الروسية من إنتاج طائرة مسيرة (درون) حربية جديدة أطلقوا عليها اسم "سيريوس".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن مصدر صناعي عسكري روسي قوله إنه من المنتظر أن تنتهي "كرونشتادت" من صنع النموذج التجريبي في عام 2022 على أن تبدأ اختباره في العام نفسه".

وتتميز طائرة "سيريوس" بسرعتها التي تبلغ 180 كيلومترا في الساعة وطول جناحها الذي يبلغ 23 مترا وبإمكانها الصعود إلى ارتفاع 7000 متر.

روبوتات هجومية.. وحدة روسية مسلحة بالذكاء الاصطناعي



ومن بين ميزات "سيريوس" أنها تبقى في الجو لمدة 20 ساعة، وتستطيع أن تحمل صواريخ تزن 100 كيلوجرام من فئة جوأرض، وقنابل يمكن أن يتراوح وزنها بين 50 و250 كيلوجراما".

