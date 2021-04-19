شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على إجراء مماثل.. أوكرانيا تطرد دبلوماسيا روسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفاقمت حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وأعلنت كييف اليوم (الإثنين) طرد دبلوماسي روسي اعتبرته «شخصا غير مرغوب فيه»، في رد على إجراء مماثل اتخذته موسكو بحق قنصل أوكراني. وقال الناطق باسم الوزارة أوليغ نيكولينكو: أرسلت وزارة الخارجية مذكرة تعلن «مستشارا في سفارة روسيا في كييف شخصا غير مرغوب فيه» موضحا «أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد».

وكانت روسيا أعلنت (السبت) طرد قنصل أوكرانيا في سان بطرسبرغ بعد توقيفه لمدة وجيزة من قبل جهاز الأمن الروسي بتهمة حصوله على معلومات سرية. واحتجت كييف على الخطوة ونفت صحة الاتهامات الموجهة إلى القنصل ألكسندر سوسونيوك.

وتتزامن هذه التطورات مع نشر روسيا عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية في إطار «تدريبات عسكرية» لمواجهة «تهديدات» حلف شمال الأطلسي، الذي تطمح كييف للانضمام إليه.

وتصاعدت حدة التوتر على الحدود بين البلدين، واتهمت روسيا دبلوماسيا أوكرانيا بمحاولة الحصول على معلومات سرية وأمرته بمغادرة البلاد بحلول 22 أبريل، مما دفع أوكرانيا للرد بالمثل.