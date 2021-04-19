شكرا لقرائتكم خبر زلزال جديد ببوشهر الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق عشرة كلم تحت سطح الأرض.
وكان زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب المدينة قبل ظهر يوم أمس، وتلاه أكثر من 40 تابعا زلزاليا.
وأعلنت العلاقات العامة بمحطة بوشهر النووية أن زلزال أمس لم يسفر عن أية أضرار في المحطة.
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