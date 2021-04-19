زاده: لا اتفاق نوويا جديدا

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ونقلت وكالة (إرنا) عنه القول «هناك بوادر من الحكومة الأمريكية، لكن المهم بالنسبة لنا هو ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن التزاماتها وتتصرف بموجبها وترفع العقوبات».
وأكد أن إيران لم تنس الضرر الذي ألحقته الولايات المتحدة بالشعب الإيراني، لكن تركيزنا في الوقت الحالي هو أنه يتعين على الولايات المتحدة توضيح التزاماتها دون مساومة.
يأتي هذا بينما تتواصل في فيينا اجتماعات بين ممثلين عن إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي.
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